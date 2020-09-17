افتتاح الرئيس السيسي لعدد من الجامعات الأهلية وانتخابات "النواب" أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تصدر افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من الجامعات الأهلية أمس، العناوين الرئيسية لصحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس، إلى جانب عدد من أخبار الشأن المحلي التي تصدرت الصفحات الأولى.

فتحت عنوان "الرئيس خلال افتتاح عدد من الجامعات الأهلية: نستهدف المصلحة الوطنية من إجراءات الإصلاح وليس الضغط على الناس"، أبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه عندما بدأت مصر في العمل على تطوير منظومة التعليم كانت هناك حالة من التشكك وعدم القبول، وإشارته إلى أن تصنيف الجامعات المصرية تحسن كثيرا بعد بعد أن ظلت سنوات طويلة بعيدة عن التصنيفات العالمية في جودة التعليم الجامعي.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي شدد على أن تطوير التعليم سواء قبل الجامعي أو الجامعي لايزال في مراحله الأولى، وذلك خلال افتتاحه أمس الجامعة المصري اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وعددا من الجامعات الأهلية ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

وأشارت "الأهرام" إلى أن الرئيس أكد أن الدولة المصرية عندما شرعت في تنفيذ برنامج تطوير التعليم حدثت حالة من القلق وعدم التصديق، وأن كل إجراء تقوم به الدولة تتم مواجهته بالمشككين والهجوم الشديد من قوى الشر المعروفة، كما شدد على أن هؤلاء المشككين سيسعون دائما إلى تصوير أن هذا العمل يستهدف ضرر المواطن والإساءة له، وأن هؤلاء المشككين لا يريدون مصلحة الوطن لكنهم يسعون إلى إسقاط الوطن.

وتحت عنوان " اكتشاف حقل غاز جديد في الدلتا باحتياطات 4 تريليونات قدم"، أبرزت صحيفة "الجمهورية" إعلان شركة إيني الإيطالية تحقيق كشف حقل غاز جديد في منطقة "نوروس الكبرى" البحرية في امتياز غرب أبوماضي في الدلتا باحتياطات أولية تزيد عن 4 تريليونات قدم مكعب من الغاز.

وأشارت الصحيفة أن الشركة نجحت في تحقيق الكشف الغازي بعد حفر البئر الاستكشافي "نودوكو شمال غرب 1" على عمق 16 مترا تحت سكح الماء، وعلى بعد 5 كيلومترات من الشاطئ ونحو 4 كيلومترات من الشاطئ ونحو 4 كيلومترات شمال حقول نوروس التي تم اكتشافها في يوليو 2015.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على تصديق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2021.

فتحت عنوان " قبول دفعة جديدة من المجندين"، ذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والذي أشار خلاله إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة وسيتم استقبالهم اعتبارا من السبت 26 سبتمبر الجاري.

وحول نشاط رئيس الوزراء، عنونت "الأهرام" "مدبولي: تنفيذ الإصلاح الهيكلي بحرص وانضباط .. وتخصيص 269 مليون جنيه للوادي الجديد"، لتبرز تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة جادة في تنفيذ مستهدفات الإصلاح الهيكلي بمنتهى الحرص والانضباط، وذلك خلال اجتماع عقده أمس لاستعراض برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تعتزم الحكومة تنفيذه في المرحلة المقبلة بحضور عدد من الوزراء.

وأشارت الصحيفة إلى إشادة رئيس الوزراء بالجهد الذي قامت به الوزارات المعنية خلال الفترة الماضي لحصر المجالات التي يستهدفها برنامج الإصلاح الهيكلي للحكومة، من أجل الحفاظ على ما تحقق من نجاح في تنفيذ برنامجي الإصلاح المالي والنقدي.

وذكرت الصحيفة أنه على صعيد آخر، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس أمس لمتابعة المشروعات التي تم تنفيذها في محافظة الوادي الجديد خلال السنوات الثلاث الماضية والمشروعات والمبادرات الجاري تنفيذها، بحضور وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ومحافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، والذي استعرض خلاله المحافظ اعتمادات الخطة المالية الاستثمارية خلال العام المالي الجاري، والتي تخصص 269 مليون جنيه للمحافظة بزيادة 100% عن اعتمادات العام الماضي.

وتحت عنوان " نتائج تحويلات الجامعات خلال 72 ساعة"، أبرزت صحيفة "الأخبار" إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني أمس باب تسجيل رغبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق الراغبين في التحويل لكليات مناظرة أو غير مناظرة.

ونقلت الصحيفة عن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي المشرف العام على التنسيق، قوله إن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتم حتى انتهاء المرحلة وصل إلى 90 ألف طالب وطالبة، ,إن الحاسب الآلي يبدأ اليوم في فرز الرغبات وتقليل الاغتراب للطلاب وفقا للأعداد المطلوبة بكل كلية بحد أقصى 10% من إجمالي طلابها، ووفقا للطاقة الاستعابية، على أن يتم إعلان نتائج التحويلات خلال ثلاثة أيام.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على استمرار الجسر الجوي المصري للسودان، حيث عنونت "بتوجيهات من الرئيس السيسي .. استمرار الجسر الجوي لإغاثة المتضررين من السيول بالسودان"، مشيرة إلى أنه في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة واستمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصاة تكثيف الجسر الجوي لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضرري السيول بجمهورية السودان أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطيبة مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى الشعب السوداني الشقيق لتخفيف العبء عنهمفي محنتهم الحالية.

وذكرت الصحيفة أن المسئولين السودانيين أعربوا عن شكرهم وتقدريهم لمصر قيادةوشعبا وجيشا على المساعدات المقدمة،وتأكيدهم لأهمية تلك المساعدات في تجاوز أزمة السيول التي أجتاحت البلاد مؤخرا، وأن المساعدات المصرية تشير إلى اهتمام مصر بأشقائها من الدول العربية والإفريقية.

وتحت عنوان "الوطنية للانتخابات: فوز 26 مرشحا في 14 محافظة في (إعادة الشيوخ)"، سلطت "الأهرام" الضوء على إعلان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت بين 52 مرشحا لشغل 26 مقعدا بالنظام الفردي.

ونقلت الصحيفة عن لاشين قوله إن عدد الناخبين المسجلين في قاعدة البيانات بالدوائر التي شهدت جولة الإعادة في 14 محافظة 28 مليونا و217 ألفا و880 ناخبا، شارك منهم مليونان و884ألفا و757 ناخبا بنسبة مشاركة 10.22%.

وأبرزت الصحيفة أنه يبدأ اليوم مارثون انتخابات مجلس النواب بفتح باب تلقي طلبات الترشح بالمحافكة الابتدائية بالمحافظات حتى 26 سبتمبر الجاري.