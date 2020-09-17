حدث ليلا.. تراجع وفيات وإصابات كورونا.. وإعلان خطة زيادة أجور المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شهدت ليلة أمس الأربعاء، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تراجع طفيف.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 804 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 86549 حالة حتى اليوم.

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"القائمة الوطنية" تشعل الوفد.. بيانات متضاربة وتوجه لسحب تفويض القائمة من "أبوشقة"

يعقد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، اجتماعا، اليوم الخميس، لحسم موقفهم من الانضمام للقائمة الوطنية "من أجل مصر" في انتخابات البرلمان المقبل، من عدمه وسط غضب وانفعالات الوفديين بعد ما أشير لأسماء المرشحين عن حزب الوفد في عدد من وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، فيما أكدت قيادات حزبية أنه لا صحة لحسم موقف الوفد من المشاركة بالانتخابات.

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أبوشقة: الوفد مشارك في الانتخابات طبقا لتصويت الهيئة العليا

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن هناك بعض البيانات المغلوطة يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي حول موقف الوفد من المشاركة في القائمة الوطنية "من أجل مصر" والمشاركة في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن الموقف النهائي طبقًا لتصويت أعضاء الهيئة العليا المشاركين في الاجتماع الذي استمر خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين هو المشاركة في القائمة والاستمرار في الانتخابات.

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بعد توجيهات السيسي.. طارق شوقي يكشف معايير زيادة مرتبات المعلمين

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن العام الدراسي الجديد سيشهد تحسنًا ماديًا ملحوظًا في دخل المعلمين.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن جيش المعلمين يستحق تحسين أحواله المادية، والرئيس عبدالفتاح السيسي طلب منه الجلوس والتنسيق مع وزير المالية الدكتور محمد معيط؛ لتطبيق حوافز أكثر عمقًا للمعلمين.

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خطة مختلفة.. وزير التعليم يشرح نظام الحضور بالمدارس العام المقبل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام الحضور إلى المدارس مختلف هذا العام بسبب جائحة كورونا، مؤكدًا أن نظام الحضور سيكون "خلف خلاف".

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زيادة الرواتب والثانوية الجديدة.. 20 تصريحا لوزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة لتطوير المناهج الدراسية، وإقرار حوافز إضافية للمعلمين خلال العام الدراسي الجديد.

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