محمد اسماعيل - القاهرة - طالب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بالإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تحسين أجور المعلمين، لاسيما في ظل توجه الدولة نحو القضاء تماما على الدروس الخصوصية، مؤكدا أن معلمي مصر يعملون في ظروف صعبة، ومساندتهم في ظل التحول نحو التعليم الرقمي أصبح ضرورة حتمية.
وأشاد النائب بما استعرضه وزير الاتصالات خلال افتتاح الرئيس السيسي للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، مؤكدا أن المبادرات التي تحدث عنها الوزير تساهم بشكل كبير في النهوض بالمجتمع الرقمي.
وثمن حسانين توفيق، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استعداد الدولة لتوفير التعليم والتأهيل والتدريب لراغبي المشاركة في المبادرات الرقمية والتي تستهدف التعمق في استخدام كافة وسائل التكنولوجيا الحديثة في جميع المشروعات التعليمية، خصوصا فيما يتعلق بمبادرة بناء مصر الرقمية والتي تستهدف 1000 دارس في العام الواحد، وتأكيده على أهمية العمل على اختزال مدة التدريب لزيادة الخريجين المؤهلين من هذه المبادرات.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ما عرضه وزير الاتصالات من مبادرات رقمية، تساهم في وجود خريجين على مستوى عال من أصحاب الكفاءات والخبرات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعمل على المساهمة في بناء مصر الرقمية التي ننشدها جميعا.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بـ "الشيوخ" يشيد بمبادرات الحكومة التكنولوجية ومساهمتها في دعم التحول الرقمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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