مليون سائح بنهاية العام.. شركات السياحة تتوقع انفراجة قوية للقطاع قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف علي المانسترلي، عضو غرفة شركات السياحة السابق، عن وجود طلبات غير عادية على زيارة مصر في ظل التسهيلات التي تمنحها الدولة للقطاع السياحي، مؤكدا أن ذلك يشير إلى وجود انفراجة قوية للقطاع قريبا.

وأعرب المانسترلي، لمصراوي، عن أمله في أن تسير الأمور بشكل طبيعي حتى قبل نهاية العام الحالي، وأن تصل الأرقام لـ 700 ألف زائر لمصر، متابعا: نأمل نقفل المليون سائح وهذا يتوقف على موقف الدول الأخرى من جائحة كورونا.

وأشار عضو غرفة الشركات، إلى أن الأسواق المنتظر فتحها أمام مصر قريبا، تتمثل في السوقين الألماني والإيطالي كونهما ذات أهمية كبيرة للقطاع السياحي، متابعا: نأمل زوال الغمة في الوقت القريب.

من جانبه، توقع محمد فاروق، عضو غرفة شركات السياحة السابق، ورئيس لجنة السياحة الإلكترونية بالغرفة، تحقيق القطاع السياحي نسبة 20% من الإقبال على مصر، وذلك على غرار نفس الفترة من العام الماضي 2019 (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر).

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وأوضح فاروق لمصراوي، أن القطاع سيستمر خلال الفترة الحالية في استقبال نفس الأعداد، معربا عن أمله في زيادة هذه الأعداد بنهاية العام الجاري من جنسيات التشيك وأوكرانيا وبيلاروسيا وصربيا والمجر وسويسرا ورومانيا ومقدونيا وإنجلترا.

وتابع: الموقف الخارجي متغير من دولة لأخرى حسب جائحة كورونا، ونحاول أن نحافظ على الوضع الحالي في إقناع الدول والسياح بالتوافد على زيارة مصر، كون هذه المرحلة هي مرحلة منح الثقة وإعادة العميل مرة أخرى.

وأعرب رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة الشركات، عن توقعاته بعودة السياحة الخارجية بشكل أكبر، مطلع الربع الثاني من 2021، حال استقرار الأوضاع وزوال غمة كورونا.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، استقبال محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر اعتبارا من يوليو الماضي أكثر من 173 ألف سائح، من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وصربيا والمجر وسويسرا ورومانيا ومقدونيا وإنجلترا.