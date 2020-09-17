في خطوات.. تعرف على إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشأة السكنية.

ويستعرض الخليج 365 الخطوات التي يجب اتباعها من أجل توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية وفقا للقواعد المنظمة لعملية توصيل التيار الكهربائي، على النحو التالي:

1- التقدم لشركة التوزيع المعنية بعد استكمال الطلب والمستندات.

2- سداد مقابل المعاينة (50 جنيها عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة).

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3- تقوم الشركة بالمعاينة وإعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل.

4- تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل وتوضح أسلوب السداد والتزامات كل طرف.

5- في حالة طلب غرفة محولات أو موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة.

6- بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد.