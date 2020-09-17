شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. تعرّف على الأعداد المقبولة في الجامعات (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات أنه تقرر قبول 10% من الطلاب الناجحين في الدبلومات الفنية هذا العام في الكليات التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية، في حين يتم قبول 90% من طلاب الثانوية العامة في تلك الكليات من خلال التقديم بموقع التنسيق الألكترونى عبر بوابة الحكومة المصرية من خلال الرابط الضغط على هذا الرابط.

ويتم قبول خريجى الدبلومات في كليات قطاعات التجارة والتربية (شعبة التعليم الفني) والزراعة والآثار والتعليم الصناعي، على أساس التوزيع الجغرافي، ومرعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات.

ويتم السماح لطلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات في تخصصات الدبلومات الصناعى والتجارى والزراعى الحاصلين على مجموع درجات 70% فأكثر التقدم إلى موقع التنسيق الالكترونى للالتحاق بعدد من الكليات والمعاهد التي تقبل خريجى الدبلومات الفنية.

ويبلغ عدد الطلاب الناجحين هذا العام في الدور الأول من الدبلومات الفنية أكثر من 537 ألفًا من طلاب الدبلومات الفنية الذين أدوا الإمتحان هذا العام 2020، وعددهم 776 ألفًا و161 طالبًا وطالبة.