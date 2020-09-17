شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ميلاد هلال شهر صفر وفلكيا غدا أول أيامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يولد هلال شهر صفر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الخميس 29 من المحرم 1442 هجريا الموافق 17-9-2020 م وهو ( يوم الروية ) .

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 19 دقيقة ، وفي القاهرة لمدة 23 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) ، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقي الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 20 لـ 24 دقيقة .

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين ( 2 - 27 دقيقة ) ، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد قبل غروب شمس ذلك اليوم في مدينة جاكرتا بأندونيسيا .

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وبذلك تكون غرة شهر صفر لعام 1442 هجريا فلكيا يوم غدا الجمعة المقبل 18 سبتمبر الجارى.

ويصل القمر منزلة الإقتران لشهر صفر اليوم الخميس 29 محرم 1441 الموافق 17 سبتمبر 2020 (حسب تقويم أم القرى) عند الساعة 02:00 بعد الظهر (11:00 صباحاً بتوقيت جرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير لها، أن المقصود بالإقتران إجتماع الشمس والقمر على إرتفاع واحد في السماء عندما يقعان على خط طول سماوي واحد، حيث يعبر القمر شمال أو جنوب الشمس ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها .