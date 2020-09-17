شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة في الغردقة.. ويفتتح مسجدي الأحياء والسمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الجمعة، مسجد الأحياء بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مع إنابة مدير إدارة أوقاف القصير، ورئيس مدينة القصير في افتتاح مسجد السمان بمدينة القصير.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح عدد 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بواقع 71 مسجدًا خلال هذه الجمعة.

ويؤدي الوزير خطبة الجمعة بمسجد الميناء بمدينة الغردقة تحت عنوان: «كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة»، ويتفقد واللواء عمرو حنفي وعدد من المسئولين المرحلة الثانية من مدينة الحرفيين بالغردقة.