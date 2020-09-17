شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات النواب: أسماء مرشحي الفردي لـ«مستقبل وطن» و«الشعب الجمهوري» بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على خطابات أرسلها حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط لرئيس لجنة الانتخابات يعلن خلالها ترشيح سمير التلباني ابن قرية الوسطاني بمركز كفرسعد والنائب الأسبق بمجلس الشوري مجدي البساطي ابن مدينة فارسكور على الدائرة الثانية التي تضم فارسكور والزرقا وكفرسعد.

وقرر الحزب ترشيح رجل الأعمال أيمن رخا ابن مدينة كفرالبطيخ على الدائرة الاولي وتضم بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وكفرالبطيخ، ولم يرشح الحزب مرشحا ثانيًا للدائرة الأولي نظرا لقيام حزب الشعب الجمهوري بضم وترشيح محمد سامي سليمان.

وتشير التوقعات لتزايد احتمالات ترشيح الحزب للنائبين الحاليين محمد الحصي امين الحزب بالمحافظة والدكتور أسامة العبد ورحاب موسي عن المراة على القائمة، بينما لوح حسن عبدالوهاب أمين الفلاحين بالحزب بتقديم استقالته احتجاجا على عدم اختياره رغم دعمه للحزب في العديد من أنشطته، فيما أوضح البعض بعدم تقدم عبدالوهاب بهذه الاستقاله بشكل رسمي حتي الآن.

يذكر أن محافظة دمياط تاتي ضمن محافظات المرحلة الثانية والمقرر إجراء الانتخابات فيها نوفمبر المقدل، وتشير التوقعات لاشتعال المعركة الانتخابية في المحافظة لوجود مرشحين لهم ثقل شعبي وخبرة انتخابية كبيرة.