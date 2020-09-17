الرى تواصل أعمال تأهيل الترع فى نطاق محافظات الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الإدارات العامة بواسطة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة في متابعة وتنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية، حيث جارى تنفيذ أعمال التأهيل بترعة السبيل بطول 1.720 كم بزمام وتحت اشراف الإدارة العامة لري القليوبية. وأوضحت وزارة الموارد المائية والرى أنه يتم تنفيذ عمليات تأهيل إشراف قطاع الخزانات والقناطر الكبرى زمام الإدارة العامة لرى أسيوط منها تأهيل فرع 1 بنى غالب بطول 1.21 كم – جارى الأعمال وبلغت نسبة التنفيذ الفعلية 95% سابقة للنسبة المقررة 42%، و تأهيل فرع 3 بنى غالب بطول 1.44 كم – جارى الأعمال وبلغت نسبة التنفيذ الفعلية 90% سابقة للنسبة المقررة 42%، و تأهيل فرع عبد الرسول بطول 1.70 كم - جارى الأعمال وبلغت نسبة التنفيذ الفعلية 70% سابقة للنسبة المقررة 42%. كما يتم تنفيذ تأهيل فرع مكاوي بطول 1.340 كم – جارى الأعمال وبلغت نسبة التنفيذ الفعلية 47% سابقة للنسبة المقررة 42%، و تأهيل ترعة الشيخ سويف والمجرور الأسيوطى بطول 15.75 كم - جارى الأعمال وبلغت نسبة التنفيذ الفعلية 47% سابقة للنسبة المقررة 42%، و تأهيل ترعة البداية من بشارة من خلف الفم بأماكن متفرقة جاري متابعة أعمال مباني الدبش وصب الخرسانة بزمام وتحت اشراف الإدارة العامة لري شرق الشرقية، و تأهيل ترعة سالم عمل مباني الدبش في الكيلو 6.00 بزمام وتحت اشراف الإدارة العامة لري شرق الشرقية. Advertisements أوضحت الوزارة أنه يتم تأهيل ترعة النص وجاري صب الخرسانة العادية للأساسات أسفل الحائط الساند بزمام وتحت اشراف الإدارة العامة لري شرق الشرقية. ووجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بأن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي و إستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيراً لنفقات التشغيل والصيانة وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل.

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