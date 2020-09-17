محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:
نفى مصدر أمني ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من إدعاءات حول إلقاء القبض على عدد من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة؛ لقيامهم بالتحريض على التظاهر اعتراضاً منهم على عدم إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهم.
وأكد المصدر، أن ما تم تناوله في هذا الصدد عارٍ تماما من الصحة جملةً وتفصيلاً.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني ينفي ضبط أشخاص يحملون جنسية عربية لتحريضهم على التظاهر بأكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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