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مصدر أمني ينفي ضبط أشخاص يحملون جنسية عربية لتحريضهم على التظاهر بأكتوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

نفى مصدر أمني ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من إدعاءات حول إلقاء القبض على عدد من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة؛ لقيامهم بالتحريض على التظاهر اعتراضاً منهم على عدم إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهم.

وأكد المصدر، أن ما تم تناوله في هذا الصدد عارٍ تماما من الصحة جملةً وتفصيلاً.

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