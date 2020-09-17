النيابة تأمر بإخلاء سبيل فتاة الـ "تيك توك" منة عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد وصابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل فتاة التيك توك منة عبدالعزيز التي تم الاعتداء عليها جنسيا من 6 أشخاص.

وقال المحاميان هدى نصر الله وحازم صلاح الدين، دفاع المجني عليها، إنه أطلق سراحها من قسم شرطة الطالبية.

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وسبق أن أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية - وشهرتها "منة عبد العزيز" - بإلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع "وزارة التضامن الاجتماعي" لـ"استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا" والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة 6 متهمين في واقعة التعدي على المجني عليها آية الشهيرة بـ"منة عبد العزيز" لمحكمة الجنايات.

وذكرت النيابة في بيان أنها أحالت المتهمين (4 ذكور وفتاتين) للجنايات؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.