اليوم.. بدأ تلقي طلبات الترشح في انتخابات البرلمان الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تفتح اللجان التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، أبوابها أمام المرشحين لمجلس النواب الجديد حتى يوم السبت الموافق 26 سبتمبر الجاري؛ لتقديم أوراق ترشحهم.

وقال المستشار لاشين إيراهيم، في كلمته خلال مؤتمر سابق، لدعوة الناخبين للتصويت في انتخابات البرلمان :" تقدم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2021 اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر حتى يوم السبت الموافق 26 سبتمبر الجاري، وذلك من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا ماعدا اليوم الأخير حتى الثانية 2 مساءًا".

ونوه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على كل من يرغب الترشح للانتخابات، أن يبدأ إجراءات الكشف الطبي، طبقا للضوابط التي وضعتها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وطالب المترشحين بضرورة استيفاء أوراق ترشحهم قبل انتهاء الموعد المحدد، وذلك بتقديمها وباقي المستندات بلجان المتابعة المشكلة بموجب قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بمقار المحاكم الابتدائية في جميع المحافظات.