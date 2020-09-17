تعرف على فعاليات ثالث أيام برنامج "عودة الروح"

محمد اسماعيل - القاهرة - تشارك الفنانة "فاطمة محمد علي"، في ثالث أيام فعاليات برنامج "عودة الروح" لشهر سبتمبر، وذلك اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

وتشدو الفنانة فاطمة محمد علي، بمصاحبة فرقتها الموسيقية، بباقة متنوعة من الأغاني الوطنية والعاطفية، والتي تعد من أجمل أغاني زمن الفن الجميل، تغنى بها كبار نجوم الطرب في مصر والوطن العربي.

وتستمر فعاليات البرنامج حتى ٣٠ سبتمبر الجاري، وتبدأ يوميا في السابعة والنصف مساء، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، وأسعار التذاكر ٢٠ و٣٠ جنيها.