بالفيديو.. انتهاء الجولة الثانية للقوافل الطبية لحزب مستقبل وطن بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - انطلقت القوافل الطبية والعيادات المتنقلة لحزب مستقبل وطن تجوب جميع أحياء ومناطق محافظة القاهرة لتقديم الرعاية الطبية المجانية المتكاملة للمواطنين على مدار ٤٠ يومًا مختتمةً أعمالها أمس الأربعاء.

والتزمت القوافل بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للاطمئنان على سلامة وصحة المترددين وحرصًا على عدم نقل فيروس كورونا، حيث شملت القوافل الكشف على جميع التخصصات منها (الأنف والأذن والحنجرة والكبد والمخ والأعصاب والنساء والتوليد) ووفرت العلاج بالمجان.

وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير حياة تليق بالمصريين وخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وتم إجراء الكشف على ٣٣ ألفًا و١٥٠ مواطنًا من خلال ١٧ قافلة طبية وعيادة متنقلة تم تنفيذها على مستوى المحافظة خلال شهر أغسطس والنصف الأول من سبتمبر.

Advertisements

وأجرت القافلة ٥٠٠ تحليل طبي و٣٠ أشعة بالمجان ووزعت الدواء والعلاج اللازم للمرضى بالمجان، كما عقدت ١٧ ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين من خلال أطباء متخصصين وشباب من الحزب مدربين ومؤهلين على أعلى مستوى.

وجرى تحويل 70 حالة مرضية مختلفة تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات واستصدار قرارات من المجالس الطبية بعلاجها.