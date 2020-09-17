شاهد.. النقل تستعرض القطارات الجديدة أثناء التشغيل اليومي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة النقل، مقطع فيديو خاص بالقطارات الجديدة التي تتكون من جرارات وعربات جديدة أثناء التشغيل اليومي.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد أعلن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 13 عربة إلى ميناء الإسكندرية ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن الى 81 عربة، وذلك ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300 عربة جديدة.

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وتابع: هذه القطارات أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر، والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وأكد الوزير، أن العربات الـ 13 التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وأن هناك 22 عربة جديدة أخرى ستصل قبل نهاية هذا الشهر على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات بمعدل 35 عربة شهريًا، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد.