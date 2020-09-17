مصر | عاجل.. إخلاء سبيل منة عبدالعزيز فتاة "التيك توك" بعد إعادة تأهيلها نفسيًا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إخلاء سبيل منة عبدالعزيز فتاة "التيك توك" بعد إعادة تأهيلها نفسيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل منة عبدالعزيز فتاة "التيك توك" بعد إعادة تأهيلها نفسيا وذلك بعد تعرضها للاعتداء الجنسي على يد صديقها داخل أحد فنادق الهرم، وأنهي قسم شرطة الطالبية إجراءات خروجها بعد أن

استلمتها المحامية هدي نصر الله.



وفي وقت سابق، قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، استبدال الحبس الاحتياطي لفتاة تيك توك منة عبدالعزيز بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي. وبموجب المادة 201 يتم إلزام منة عبدالعزيز بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع وزارة التضامن الاجتماعي لـ"استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًا"، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.





كان قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، قرر تجديد حبس المتهمين في القضية المشهورة إعلاميا اغتصاب "منة عبد العزيز"، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات.

Advertisements

موقف باقي المتهمين

وقال علاء مصطفى محامي المتهم "مازن إبراهيم"، في القضية المشهورة إعلاميا اغتصاب "منة عبد العزيز" فتاة "التيك توك،" أن النيابة العامة بالجيزة، تسلمت التقرير الطبي الشرعي الذي أثبت عدم تعرضها لاعتداء جنسي أو اغتصاب من قبل موكله والمتهمين. وقال علاء مصطفى محامي المتهم "مازن إبراهيم"، في القضية المشهورة إعلاميا اغتصاب "منة عبد العزيز" فتاة "التيك توك،" أن النيابة العامة بالجيزة، تسلمت التقرير الطبي الشرعي الذي أثبت عدم تعرضها لاعتداء جنسي أو اغتصاب من قبل موكله والمتهمين. وكشف المحامي في تصريح خاص إلى الخليج 365، عن مفاجأة جديدة، أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن الفتاة ليست عذراء منذ فترة زمنية طويلة وليس منذ حدوث الواقعة فلذلك يصعب تحديدها لما جاء من اندمال بغشاء البكارة. وأضاف المحامي، أنه تقدم بطلب إخلاء سبيل المتهم مازن إبراهيم، ولكن قوبل بالرفض، مضيفا أن ملف القضية حول للنائب العام.