مصر | عاجل.. مصدر يكشف حقيقة ضبط مجموعة من جنسيات عربية حرضوا على التظاهر

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول إلقاء القبض على عدد من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، لقيامهم بالتحريض على التظاهر اعتراضًا منهم على عدم إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهم.

وأكد المصدر أن ما تم تناوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا.

