مصر | عاجل.. مصدر يكشف حقيقة ضبط مجموعة من جنسيات عربية حرضوا على التظاهر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصدر يكشف حقيقة ضبط مجموعة من جنسيات عربية حرضوا على التظاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول إلقاء القبض على عدد من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، لقيامهم بالتحريض على التظاهر اعتراضًا منهم على عدم إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهم.
وأكد المصدر أن ما تم تناوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا.
وأكد المصدر أن ما تم تناوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا.
وفي وقت سابق، أفرجت قوات الأمن، اليوم عن الفتاة التي كانت بصحبة عبدالله مرسي، نجل المعزول وقت وفاته، وتدعى "راندا علي شاكر" ٣٥ عاما من قسم شرطة الهرم، عقب تنفيذها حكما صادر ضدها بالحبس لمدة عام في القضية رقم ١٥٨٢١ لعام ٢٠١٩ جنح الهرم دعارة.
كانت الفتاة حُكم عليها بالحبس بتهمة الدعارة، بعدما اعترفت أنها كانت رفقه نجل المعزول المتوفي "عبدالله محمد مرسي"، لممارسة الجنس بمقابل مادي داخل سيارته العام الماضي، حين توفى متأثرًا بأزمة قلبية لتعاطيه منشطات جنسية ومواد مخدرة.
كانت الفتاة حُكم عليها بالحبس بتهمة الدعارة، بعدما اعترفت أنها كانت رفقه نجل المعزول المتوفي "عبدالله محمد مرسي"، لممارسة الجنس بمقابل مادي داخل سيارته العام الماضي، حين توفى متأثرًا بأزمة قلبية لتعاطيه منشطات جنسية ومواد مخدرة.