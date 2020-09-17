مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. الإفراج عن فتاة كانت بصحبة نجل المعزول وقت وفاته

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. الإفراج عن فتاة كانت بصحبة نجل المعزول وقت وفاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار.

الإفراج عن فتاة كانت بصحبة نجل المعزول وقت وفاته في قضية دعارة (صور)



أفرجت قوات الأمن، اليوم عن الفتاة التي كانت بصحبة عبدالله مرسي، نجل المعزول وقت وفاته، وتدعى "راندا علي شاكر" ٣٥ عاما من قسم شرطة الهرم، عقب تنفيذها حكما صادر ضدها بالحبس لمدة عام في القضية رقم ١٥٨٢١ لعام ٢٠١٩ جنح الهرم دعارة.

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على المتهم الرئيسي بقتل سيدة خليجية داخل شقتها بمنطقة فيصل، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأسبوع بـ 60 ألف جنيه.. حبس شبكة الزواج العرفي في الدقي

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس سيدة وشخص آخر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل ٦٠ ألف جنيه في الأسبوع عبر الإنترنت.

