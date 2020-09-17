شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحون محتملون لـ«النواب» وأنصارهم يحتشدون أمام محكمة بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار احتشد المرشحون المحتملون لانتخابات مجلس النواب وأنصارهم أمام محطمة بنها الابتدائية انتظارا لفتح باب الترشح للتقدم بأوراقهم لخوض الانتخابات. وأشاد الناشط السياسي حلمي عبدالشافى بجهود الأمن بالمنطقة المحيطة بمحكمة بنها الابتدائيه، تمهيداً لاستقبال المرشحين لمجلس النواب بدوائر محافظة القليوبية. وقال «عبدالشافي» إن تعاون المواطنين وأنصار المرشحين عامل أساسي في منع الفوضي أثناء تقديم المرشحين لأوراق الترشيح وتعد خطوه اولي في نجاح العملية. كانت اللجنة العليا للانتخابات حددت محكمة بنها الابتدائية كمقر لتلقي طلبات الراغبين في الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب في القليوبية. المرشحين أمام المحكمة المرشحين أمام المحكمة المرشحين أمام المحكمة الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرشحون محتملون لـ«النواب» وأنصارهم يحتشدون أمام محكمة بنها (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.