شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تنفي القبض على «عرب» بتهمة التحريض على التظاهر في «6 أكتوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات حول إلقاء القبض على عدد من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، لقيامهم بالتحريض على التظاهر إعتراضاً منهم على عدم إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهم.

وأكد المصدر، وفقًا لبيان صادر عن وزارة «الداخلية»، أن ما تم تناوله في هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلا.