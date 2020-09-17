شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى قضائية: موغد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة تشوبه «مخالفة دستورية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام المحامي محمد أحمد حسن دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري إختصم فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس الهئية الوطنية للإنتخابات ووزير الداخلية «بصفتهم» لوقف قرار الدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، بدعوى «مخالفة موعد صدور القرار للمدة الزمنية المحددة بالدستور والقانون».

جاء في الدعوي أن «قرار الهيئة الوطنية بفتح باب الترشيح للانتخابات المنشور بالجريدة الرسمية والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، وأن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول إجتماعه له ويجري إنتخابات المجلس الجديد خلال الــ60 يوما السابقة على إنتهاء مدته».

وأضافت الدعوي أنه «يتضح من ذلك بما لا يحتمل الشك والتخمين أن النص الدستوري وضع شرطا وهو الدعوة لإنخابات مجلس النواب خلال الستون يوما الأخيرة من المجلس المنعقد، وأن مدة المجلس القائم تنتهي في 14 يناير 2021 فيجب أن تكون الدعوة للإنتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة القانون».