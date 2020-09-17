شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة متابعة تكتشف إغلاق مكتب تموين في بني سويف.. والمحافظ يأمر بالتحقيق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أمر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، بسرعة التحقيق في إغلاق مكتب تموينى بقرية ابسوج التابعة لمركز الفشن، وعدم وجود عاملين به والتحقيق في تغيب 7 موظفين داخل الوحدة الصحية حضروا ووقعوا في دفتر الحضور والانصراف ولم يمكثوا في العمل وإحالة مسؤول الدفتر للتحقيق.

وكانت لجنة المتابعة التي قادها محمد على جبر معاون محافظ بنى سويف، كشفت اثناء التفتيش على سير العمل بالوحدة المحلية لقرية أبسوج التابعة لمركز الفشن، تبين إغلاق مكتب التموين الموجود وعدم وجود موظفين به، كما إكتشفت اللجنة اثناء مرورها على الوحدة الصحية أن قوتها 15 موظفا وتبين عدم وجود 7 موظفين على راس العمل وتم احالتهم إلى الشؤون القانونية مع مسؤول الدفتر. ورصدت اللجنة اثناء مرورها على شوارع ومقاهى المجلس القروى لابسوج، وجود عددا من المخالفات والسلبيات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتفقدت اللجنة عدداً من المواقع والمصالح الحكومية الخدمية بالمجلس القروي ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بشوارع القرية ،حيث تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الملاحظات والسلبيات التي رصدتها اللجنة خلال متابعتها الميدانية، وتم توجيه مسئولي الوحدة بالتحقيق في ذلك والمرور اليومي على تلك المكاتب الخدمية التي تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين، مع إرسال تقرير مصور يوميا عن الموقف الخدمي بها.

وكان المحافظ أمر بتشكيل لجنة متابعة لمستوى الخدمات والمرافق بقرى محافظة بني سويف جهودها الميدانية،وتكثيف الجولات الميدانية والرقابية بالقرى من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، للوقوف على مستوى الخدمات الحيوية،ومواجهة كافة صور التعديات على أراضي الدولة والزراعية، وكذا الإشغالات المخالفة، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار بأسواق القرى،وإجراءات مجابهة فيروس كورونا طبقا لخطة الدولة في هذا الشأن،والسماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة حيالها.