شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الوادي الجديد»: 26 مرشحًا لـ«النواب» أجروا الكشف الطبي حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إن ١١ مرشحا محتملا جديدا أجروا الكشف الطبى للتقدم بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وذلك لليوم السادس على التوالي، ليصل إجمالي من خضع للكشف الطبى إلى 26 مرشحا حتى الأن.

وأشار إلى أن أعمال الكشف الطبى تستمر حتى 26 سبتمبر الجاري من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وان اليوم شهد توقيع الكشف الطبى على كل من «ماري جرجس شكري جرجس- جاكلين تقاوي مسعد خليل – أحمد توفيق محمد حسين – رباب جبريل عبدالله حسين- فاطمة جبريل عبدالله حسين- حزين محمود عبدالقادر عبدالرحيم- محمد مصباح على محمد – أحمد حنفي أبوبكر عبدالله – منصور إبراهيم سيد محمد – عاطف أنور محمد رضوان – أحمد فتحي محمد على».