شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ينام المرشحون المحتملون أمام أبواب المحاكم ليلة فتح باب طلبات النواب؟.. «الحزب الوطني لديه الإجابة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ المرشحون المحتملون لخوض انتخابات مجلس النواب المقبل، التوافد على مقار المحاكم الابتدائية مبكرا.، وقبل ١٠ ساعات من فتح أبواب المحاكم لتلقي أوراق الترشح.

وشهدت المحكمة الابتدائية «محكمة جنوب القاهرة» توافد عدد من المرشحين ومحاميهم وعددًا من انصارهم، في محاولة لأسبقية التقدم، وهو ما يضمن لهم الاختيار بحرية من بين الرموز الانتخابية التي طرحتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وحتى لا تنحصر اختيارهم للرمز الانتخابي.

وقديما اعتاد الحزب الوطني المنحل، إرسال محامي الحزب قبل فتح باب تلقى طلبات الترشح لضمان اختيار رمز الجمل لكل مرشحي الحزب على مستوى الجمهورية، فيما كان حزب الوفد يختار رمز النخلة في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة، حتى ارتبط الرمزان بالحزبين.

كما يضمن التقدم مبكرا بأوراق الترشح الحصول على مراكز متقدمة في جداول الانتخابات، ليكونوا في مقدمة المرشحين في ورقة الاقتراع، وهو ما يسهل على انصارهم التصويت لهم بسهولة من بين باقي المرشحين.

جدير بالذكر أن ٢٩ محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية ستفتح أبوابها خلال ساعات أمام المرشحين لتلقي أوراق الترشح.

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