شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: الرئيسي السيسي أبي الثاني وحبي له ولمصر فاق كل ‏الحدود ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار تركي اّل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنه يعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أبيه الثاني.

وأضاف آل الشيخ خلال تصريحات عبر قناة النهار: «الرئيس السيسي هو أبي الثاني وحبي له ولمصر وأهلها يفوق كل الحدود».

وواصل: «كذلك عشقي للأهلي وجماهير النادي المحترمة».

وأنهى تصريحاته مؤكداً أنه تنازل عن العديد من القضايا ضد أشخاص عشقاً في مصر وتقديراً للرئيس عبدالفتاح السيسي.