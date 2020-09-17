شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حصاد محصول الذرة بمزرعة الراهب التابعة لجامعة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت اليوم المرحلة الأولى لحصاد محصول الذرة بمزرعة الراهب والمنزرع على مساحه ٤٠ فدان، حيث تم اليوم حصاد ١٧ فدان باستخدام أحدث الماكينات (شوبر) التابعة لوزارة الزراعة، وتم كمره سيلاج لتغذية الحيوانات بمزرعتى الكلية والراهب.
أكد رئيس الجامعة على دور مزرعة الراهب تجاه خدمة المجتمع والطلاب كمزرعة بحثية تعليمية، وماتقدمه للمجتمع من منتجات غذائية نباتية وحيوانية متنوعة، وسد احتياجاته، مشيدا بمدى تطور المزرعة واستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظام الزراعة الذكية لزياد الانتاج، موجها الشكر لجميع القائمين على المزرعة.
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