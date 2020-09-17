شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية ينعى الدكتور محمد دياب مدير إدارة الحميات بالمديرية السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل أول وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية، ببالغ الحزن والأسي في وفاه المغفور له بإذن الله تعالي الدكتور محمد تهامي دياب مدير إدارة الحميات بمديرية الشئون الصحية السابق،أحد أبطال الجيش الأبيض والذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

دعا وكيل الوزارة المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد زميل العمل خلال جائحة كورونا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

وقد شارك المئات من أهالي قرية سنهوت التابعة لمركز ومدينة منيا القمح مسقط رأس الفقيد، مساء اليوم، في تشيع جثمان "دياب" بمقابر العائلة، بحضور لفيف من الأجهزة التنفيذية والشعبية والعديد من أهالي قريته والقرى المجاورة متبعين الإجراءات الوقائية المُقررة في هذا الشأن.

ونعت نقابة الأطباء الشرقية، برئاسة الدكتور أيمن سالم، الدكتور محمد تهامى دياب، مؤكدًة في بيان لها أنه كان مثالا للخلق الرفيع والعطاء المستمر في عمله الطبي الانساني.

وشغل دياب منصب مدير الوحدة الصحية لقرية زهرة شرب التابعة لمركز منيا القمح، قبل أن يتولى رئاسة إدارة الحميات بالمديرية حتى بلوغه سن المعاش، ومع انتشار جائحة كورونا شارك زُملاءه الأطباء من الجيش الأبيض في تقديم الخدمة الطبية من فحص وتشخيص لأهالي قريته والقرى المجاورة حتي تعرض لأزمة صحية نهاية الشهر الماضي وخضع للعلاج والرعاية الطبية الفائقة حتى توفاه الله صباح اليوم.

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