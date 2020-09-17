شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة ترفع كفاءة الوحدات البيطرية وتراقب منافذ بيع الأدوية واللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، رفع كفاءة الوحدات البيطرية بمحافظات الجمهورية، وإمداد الوحدات والمراكز البيطرية بكافة أنواع الأدوية والآلات والمعدات اللازمة لرعاية الحيوان من خلال الإدارة العامة للرعاية والعلاج ووفق الإمكانيات المادية المتاحة، بالإضافة إلى تكثيف الرعاية وعلاج الحيوان والتفتيش والرقابة على منافذ بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والرقابة على مصانع ومخازن ومنافذ انتاج وبيع اللحوم ومنتجاتها.

وأكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه فى الفترة الأخيرة زاد الطلب على إنشاء الوحدات البيطرية نظراً لما تؤديه هذه الوحدات من خدمات للمربيين حيث انتشرت هذه الوحدات فى كافة القرى ويتعاون مع الهيئة فى هذا المجال الأجهزة المحلية ومنظمات المجتمع المدنى لأنشاء وحدات بالجهود الذاتية، موضحا أن هناك العديد من الجهود التى تبذلها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لرفع كفاءة الوحدات البيطرية.

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وأوضح تقرير، أن الخدمات البيطرية تعمل على حماية الثروة الحيوانية بالسيطرة على الأمراض الوبائية والمعدية من خلال خطط وبرامج المكافحة ومنع دخول الأمراض من الحيوانات والمنتجات من أصل حيوانى المستوردة، بالإضافة إلى الرعاية وعلاج الحيوان والتفتيش على منافذ بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والرقابة على مصانع ومخازن ومنافذ انتاج وبيع اللحوم ومنتجاتها.

وقال تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه يتم العمل على استمرار تحصين الماشية والطيور ضد الأمراض الوبائية، وتكثيف برامج التوعية والندوات لمربى الماشية والدواجن عن أهمية التحصين بقرى ومحافظات الجمهورية، ضد الأمراض الوبائية حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة.

وأكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أكد الدكتورعبد الحيكم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة والمحافظات تواصل تنفيذ برنامج تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية .