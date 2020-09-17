شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: كورونا ليست تحت السيطرة وتتطلب مستويات غير مسبوقة من التمويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" ليست تحت السيطرة الآن، مشيرا إلى أن التغلب على هذه الأزمة يتطلب قيادة سياسية ومستويات غير مسبوقة من التمويل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة عبر حسابه الرسمي على تويتر مساء الأربعاء :"تفشي جائحة فيروس كورونا ليست تحت السيطرة، وقريباً سنجتاز المرحلة الكئيبة المتمثلة في فقدان مليون شخص للفيروس.. ويتطلب التغلب على الأزمة قيادة سياسية، ومستويات غير مسبوقة من التمويل وتضامنًا استثنائيًا بين البلدان وداخلها".

وفي وقت سابق، أضاف جوتيريش، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن جائحة "كوفيد -19" أزمة لا تشبه أي أزمات في حياتنا، مشيرًا إلى أن البشرية تقترب من تخطي عتبة المليون وفاة بسبب الفيروس، واصفًا الوباء بأنه "تهديد رقم 1" للأمن العالمي.

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وبخصوص اللقاحات المضادة للفيروس، قال جوتيريش إن الكثيرين يعولون على اللقاح لكنه بحد ذاته لن يوقف انتشار الجائحة.

وأضاف: "اللقاح يجب النظر إليه على أنه منفعة عامة عالمية، لأن الفيروس لا يعرف الحدود.. نحن بحاجة إلى لقاح معقول التكلفة ومتاح للجميع، لقاح للناس".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى توسيع نطاق استخدام الأدوات المتوفرة والجديدة التي يمكن أن تساعد في مكافحة المرض وتوفير العلاج المنقذ للحياة، خاصة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.