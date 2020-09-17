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محمد اسماعيل - القاهرة - انتهى حزب مستقبل وطن من إعداد قائمة نوابه على مقاعد الفردي في محافظة بني سويف للدفع بهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وحصل الخليج 365 على القائمة الكاملة لحزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف على مقاعد الفردي وجاءت الأسماء كالآتي:
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب المقبل 2020 على أن يتم فتح باب الترشح للانتخابات الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| ننشر قائمة مستقبل وطن ببني سويف على مقاعد الفردي لانتخابات "النواب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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