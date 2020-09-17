وزيرة الثقافة تدشن سلسلة ندوات "علاقات ثقافية" وتستقبل سفير المكسيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، السفير خوسيه أوكتابيو تريب، سفير المكسيك في القاهرة، والسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، قبيل تدشين فعاليات سلسلة ندوات علاقات ثقافية التي تقام بالتعاون بين كل من قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والمجلس الأعلى للثقافة، والتي بدأت بأمسية للاحتفال بالعيد الوطني لدولة المكسيك.

وقالت عبدالدايم، إن سلسلة ندوات "علاقات ثقافية" تأتي في إطار مبادرة الثقافة "بين إيديك" لاستمرار الرسالة التنويرية للثقافة المصرية.

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وأضافت: هذه السلسلة من الندوات تعد نموذجاً مميزاً للشراكة والتعاون بين مؤسسات الدولة الوطنية باعتبارها تتم بالتنسيق بين وزارتي الثقافة والخارجية.

وأكدت الوزيرة، أنها تهدف إلى توطيد أواصر الصداقة بين مصر ومختلف الدول إلى جانب إلقاء الضوء على فعاليات التواصل الإبداعي مع شعوب العالم.

ووجهت التهنئة لسفير المكسيك بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني لدولته وأهدته مجموعة من إصدارات وزارة الثقافة باللغتين الإنجليزية والإسبانية منها كتاب كنوز متاحفنا والمخطوطات الفارسية.