بعد تنفيذ الحُكم.. الإفراج عن الفتاة التي ضُبطت مع نجل الرئيس المعزول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

أفرجت أجهزة الأمن، الأربعاء، عن الفتاة التي سبق ضبطها مع نجل الرئيس المعزول محمد مرسي من قسم شرطة الهرم عقب انتهاء فترة الحبس على ذمة قضية دعارة 15821 لسنة 2019 جنح صدر عليها حكم بالسجن لمدة عام.

كانت " راند. م . ش" حُكم عليها بالسجن عقب الاعتراف بأنها كانت بصحبته نجل المعزول حين توفى إثر إصابته بأزمة قلبية لتعاطيه منشطات جنسيه ومواد مخدرة.