هروب لم يستمر طويلا.. القبض على قاتل خليجية داخل شقتها بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في أقل من أسبوع، ألقت قوات الأمن القبض على المتهم الرئيسي بقتل خليجية داخل شقتها بمنطقة الطالبية.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها ووجود بعثرة في محتويات غرفة النوم.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ بقيادة العميد أمين كمال مأمور قسم الطالبية ونائبه المقدم خالد يسري، وفرضت كردونا بمحيط العقار تزامنا مع وصول المعمل الجنائي وفريق النيابة العامة.

واستمع رجال الشرطة إلى أقوال شقيقة المجني عليها التي تقيم بنفس العقار مؤكدة أنها اكتشفت الواقعة فأبلغت النجدة في الحال دون تحديد طبيعية المسروقات.

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وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث بقيادة العقيد محمد أمين والمقدم مصطفى كمال وبمشاركة الرائد إسلام السيد موجها بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل الواقعة وسماع أقوال الجيران.

وكشفت التحريات أن السرقة هي الدافع وراء ارتكاب الجريمة، وأن والجاني خنق الضحية وقيدها بالحبال.

وتوصلت جهود البحث إلى أن المشتبه به الرئيسي هو حارس العقار الذي التقطته كاميرات المراقبة بمسرح الجريمة، فضلا عن هروبه في توقيت متزامن لاكتشاف الواقعة.

كاميرات المراقبة ومعاينة منافذ الدخول والخروج من مسرح الجريمة أيدت نتيجة الفحص لتتجه أصابع الاتهام إلى الحارس وتم إيفاد مأموريات أسفرت إحداها عن ضبطه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله للواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق.