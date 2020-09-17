مصر | القبض على المتهم بقتل سيدة خليجية داخل شقتها بفيصل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر القبض على المتهم بقتل سيدة خليجية داخل شقتها بفيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على المتهم الرئيسي بقتل سيدة خليجية داخل شقتها بمنطقة فيصل، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كانت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، توصلت إلى أن السيدة العربية الجنسية، المقتولة داخل شقتها بمنطقة فيصل، خمسينية العمر، وتقيم بالشقة محل الجريمة بمفردها.

وبينت التحريات إلى أن شقيقة المجني عليها، هي من أبلغت الشرطة بالواقعة، بعد عدم استجابة شقيقتها، وعثورها بعد ذلك على جثتها مقيدة، مشيرة عدم تعرف شقيقتها على المسروقات، لعدم إقامتها معها، موضحة: "مش عارفة المسروقات لأني مكنتش عايشة معاها".

وكشف مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، عن مفاجآت حول الجريمة إذ تبين أنه حال فحص مسرح الجريمة، أن المجني عليها وضعت كاميرات مراقبه داخل شقتها.

وأضاف المصدر إلى الخليج 365، أن كاميرات المراقبة المركبة داخل شقة المجني عليها رصدت الجريمة، وسرقة المجني عليها، مشيرا أن كاميرا المراقبة المركبة بالغرفة محل ارتكاب الجريمة كانت معطلة ولم ترصد لحظة ارتكابها، لكن باقي الكاميرات رصدت المتهم.

كما كشفت معاينة أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات الجريمة، وتبين أنه عُثر على المجني عليها، مقيدة ومصابة بآثار خنق حول رقبتها، وكدمات بجسدها.

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وأوضحت التحريات أن السرقة الدافع وراء قتلها، وتورط حارس العقار سكنها في الجريمة، وهروبه وزوجته وأولاده في وقت مزامن لوقت ارتكاب الجريمة، إضافة إلى أن زوجة حارس العقار كانت تعمل كـ"خادمة" لدي المجني عليها.

وعثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة سيدة تحمل جنسية دولة عربية، مقتولة داخل شقتها، بمنطقة فيصل، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة تحمل جنسية دولة عربية داخل شقتها، بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ برئاسة العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية والرائد محمد حبيب معاون مباحث القسم، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وتفريغ كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار محل الواقعة.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها لسماع أقواله حول الواقعة، وتوصلت جهود فريق البحث إلى مكان هروب المتهم الرئيسي، وتمكنت القوات من القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.