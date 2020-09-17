مصر | عاجل.. الإفراج عن فتاة كانت بصحبه نجل المعزول وقت وفاته في قضية دعارة (صور)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإفراج عن فتاة كانت بصحبه نجل المعزول وقت وفاته في قضية دعارة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفرجت قوات الأمن، اليوم عن الفتاة التي كانت بصحبة عبدالله مرسي، نجل المعزول وقت وفاته، وتدعى "راندا علي شاكر" ٣٥ عاما من قسم شرطة الهرم، عقب تنفيذها حكما صادر ضدها بالحبس لمدة عام في القضية رقم ١٥٨٢١ لعام ٢٠١٩ جنح الهرم دعارة.

كانت الفتاة حُكم عليها بالحبس بتهمة الدعارة، بعدما اعترفت أنها كانت رفقه نجل المعزول المتوفي "عبدالله محمد مرسي"، لممارسة الجنس بمقابل مادي داخل سيارته العام الماضي، حين توفى متأثرًا بأزمة قلبية لتعاطيه منشطات جنسية ومواد مخدرة.

