مصر | لحظة افتتاح معرض القاضى الثالث للكتاب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر لحظة افتتاح معرض القاضى الثالث للكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح المستشار طة عبد العليم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس اللجنة الثقافية بنادي القضاة، وبحضور المستشار رضا السيد المتحدث الرسمي بإسم نادي القضاة، فعاليات معرض القاضي الثالث للكتاب بالنادي النهري بالعجوزة.

وانطلقت الفاعليات في تمام الساعة الثامنة بمقر نادي القضاة بالعجوزة، وبمشاركة 5 من دار النشر المتخصصة في المجال الثقافي والقانوني، وستستمر فعاليات المعرض حتى ٣ ١٠ ٢٠٢٠.

وقال السيد، إن ذلك يأتي بمناسبة قرب بدء العام القضائي وفي سبيل سعي نادي قضاة مصر لتوفير مكتبة قانونية وثقافية تليق بحجم الرسالة العظيمة التي يؤديها قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي.

ويقدم المعرض خلالها تخفيضات على الكتب القانونية والثقافية تصل إلي ٦٠ ٪؜ علما بأن أقسام المعرض ستكون في شرف استقبال السادة الزوار من القضاة وأسرهم من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الحادية عشر مساء طوال أيام الأسبوع مع التأكيد على أنه سيتم إجراء عمليات التطهير اليومي للمعرض كما سيتم اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة للتباعد الاجتماعي حفاظا على صحة وسلامة مرتادي المعرض.