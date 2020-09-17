أخبار مصر | الأوقاف تكشف حقيقة إغلاق مسجد علي جمعة في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأوقاف تكشف حقيقة إغلاق مسجد علي جمعة في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الأوقاف أن ما أثير عن إرسال الوزارة وفدا من مفتشي الأوقاف لإغلاق مسجد فاضل بالسادس من أكتوبر لا أساس له من الصحة على الإطلاق، وهو ما أكدته مديرية أوقاف الجيزة، حيث أن المسجد يحظى بالعناية اللازمة من الأستاذ الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ويقوم فضيلته بالإشراف على المسجد والجانب الدعوي فيه خير قيام.

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