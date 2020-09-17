أخبار مصر | محافظ القاهرة: جاري تطهير وشفط المياه بطريق الأوتوستراد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: جاري تطهير وشفط المياه بطريق الأوتوستراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على عمليات إصلاح ماسورة الصرف الصحي بطريق النصر بمنزل كوبري الملك خالد باتجاه منشأة ناصر ( حي منشاة ناصر ) يرافقه نائب المحافظ للمنطقة الغربية ورئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى.

كانت غرفة المتابعة الميدانية بالعاصمة قد تلقت بلاغًا بحادث كسر ماسورة وتعطل حركة المرور وعلى الفور انتقلت كافة الأجهزة المعنية للمكان كما تم غلق الطريق للقادم من اتجاه السيدة عائشة الي منشية ناصر طريق الاتوستراد والقادم من مدينة نصر الي منشية ناصر وتم تحويل الحركة المرورية في الاتجاهين لكي تتمكن اجهزة الصرف الصحي من العمل.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء من أعمال التسليك وفتح الطريق في الاتجاهين وجارى حاليًا التطهير وشفط المياه المتراكمة عند مطلع ومنزل كوبري الملك خالد.

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وأعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة عن حدوث سدد بخط الصرف الصحى الرئيسى قطر ١٨٠٠ مم وتجمعات مياه كبيرة بطريق الأوتوسراد بمنطقة منشية ناصر نتيجة القاء مخلفات صلبة وثقيلة قادمة من منطقة الزرايب.

وأوضحت الشركة أن هذا الأمر استوجب التنسيق مع شركة مياه الشرب لقطع المياه عن منطقة منشية ناصر لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحى.



وأشارت الشركة أنه تم الدفع بمعدات الشركة حوالى (30 شفاط - وبدالات محمولة) والدفع بغطاسين لإجراء أعمال التطهير والتسليك، وجارى سحب المياه.



وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها مؤكدة انتهاء الاصلاح فى أسرع وقت ممكن.