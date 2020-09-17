أخبار مصر | الدفع بـ14 سيارة لشفط المياه من طريق الأوتوستراد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الدفع بـ14 سيارة لشفط المياه من طريق الأوتوستراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت شركة الصرف الصحي بالقاهرة، بـ 14 سيارة شفت لسحب المياه من مطلع ومنزل كوبري "الملك خالد" بنطاق حي منشاة ناصر.

وقال مصدر في شركة الصرف الصحي بالقاهرة في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، إنه تم الدفع بـ14 سيارة للتطهير والانتهاء من شفط تراكمات المياه، وعودة حركة المرور بطريق الأتوستراد.

وكانت غرفة العمليات المركزية والمتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغا، طفح خط صرف صحي قطر 1800 مم، بمحور الأوتوستراد، مما تسببت في كثافات مرورية بأحياء منشاة ناصر والمعادي وحلوان.

