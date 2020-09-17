شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: متابعة لحظية لأعمال تلقي طلبات التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن هناك متابعة لحظية من جميع قيادات المحافظة لأعمال تلقي طلبات التصالح لتيسير الإجراءات على المواطنين. لافتا أن تلقي طلبات التصالح من قبل المواطنين مستمر علي مدار اليوم، ويمتد من الثامنة صباحا حتي أوقات متأخرة من الليل، وحتي انتهاء جميع طلبات المواطنين التي تم استلامها خلال اليوم.

ذلك فضلا عن توفير شوادر وكراسي للمواطنين وكبار السن خلال انتظارهم استلام طلباتهم، وكذلك تم تكثيف عدد العاملين بالمركز لإرشاد وتوجيه المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح.

وأضاف الشريف أن المحافظة أيضا اتخذت عدة تسهيلات للمواطنين، مشيراً إلى أنه أصدر القرار رقم ٦٠٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر فى مخالفات البناء لتصبح ٤٠٪؜ بدلا من ٢٥٪، تيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، واستجابة لمطالبات نواب الإسكندرية بالتخفيض.

و أكد علي استمرار تلقي طلبات التصالح من قبل اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح والتي تقوم بمباشرة أعمالها حتي تاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠، وهو التاريخ الذي حدده القانون وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء.

وقال الشريف أن الإسكندرية لها خصوصية معينة في ملف المخالفات لافتاً أننا نعمل علي معالجة أمور قديمة منذ سنوات في هذا الملف. وأشار إلى أنه خلال الفترة من ١/١/ ٢٠٢٠ وح

حتي الآن كان لدينا ٢٣٥٨ قرار إزالة، نفذ منهم عدد ١٦٤٥حالة إزالة، بالإضافة إلى عدد ١٢٨٥حالة إزالة فورية من خلال وحدة الإزالة الفورية التي أنشأتها المحافظة للتدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف.

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زحام في مراكز خدمة المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالإسكندرية