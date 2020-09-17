شكرا لقرائتكم خبر عن موقع تنسيق 2020 يبدأ في تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة والدور الثاني (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ موقع التنسيق الإلكترونى لخريجى شهادة الثانوية العامة فتح رابط التقديم للمرحلة الثالثة للطلاب الناجحين في الدور الأول وكذلك الطلاب الناجحين في الدور الثانى والطلاب الذين لم يتقدموا للتنسيق من المرحلتين الأولى والثانية.

ويمكنك الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة عبر بوابة الحكومة المصرية والقيام بتسجيل الرغبات من خلال الضغط على هذا الرابط .

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، عن بدء التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين فى الدور الأول والمتخلفين عن التقدم لتسجيل رغباتهم من طلاب المرحلتين الأولى والثانية وكذلك الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة، وذلك من يوم الخميس 17 سبتمبر ولمدة 5 أيام حتى يوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر، وتقبل المرحلة الثالثة الطلاب بحد أدنى 205 درجة بنسبة 50%.

ويمكن للطلاب إدخال رغباتهم فى المعامل المتاحة فى الجامعات اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، أو التقدم عبر الحاسب الشخصى الخاص به فى أى وقت وينتهى إدخال الرغبات فى الساعة السابعة يوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر.

ويمكن للطالب التواصل مع التنسيق في حالة وجود أى استفسار للطالب عن خدمة التنسيق الالكتروني عن طريق الاتصال تليفونيًا على الرقم 19468 بأسعار المكالمة العادية من أي مكان في مصر.

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