شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منظمة أكساد يزور مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يزور وفد المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «اكساد» برئاسة الدكتور نصرالدين العبيد مدير عام «أكساد» على مدار ثلاثة أيام مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح يرافقه الدكتور ايهم احمد الحمصي مدير إدارة الاقتصاد والتخطيط بمنظمة اكساد والدكتور سيد خليفة مدير مكتب اكساد في القاهرة وكان في استقبلهم الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح .

حيث تفقد الدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «اكساد» مركز البحوث التطبيقية ومركز التدريب بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح

قال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أن جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال الدعم المستمر ل«»لدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تضييق الفجوة المائية وزيادة المخزون المائي من مياه الأمطار وكذا تنمية مناطق السقوط المطري وتخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات البدوية بمطروح الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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