شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات المتقدمبن بالزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعلن العقيد احمد الهوارى انه تم اليوم إنهاء التصالح النهائي لعدد 15 مواطن بعد الفحص والمعاينة للجنة التصالح والإعتماد لسرعة إنهاء موقفهم القانوني . موضحا أن هذه الاجراءات من الدولة للتيسير علي المواطنين الملتزمين بإنهاء إجراءات التصالح في بعض مخالفات المباني طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والتعليمات والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن ، ونظرا للتعاون التام للمواطنين بمركز ومدينة الزينية واضاف الهوارى انه فى ضوء القرارات الاخيرة للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتخفيض قيمة سعر المتر السكنى شهد المركز التكنولوجي والوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية اقبالا كثيفا من قبل المواطنين الامر الذى ساهم فى تمكن بعض الاهالى من انهاء اجراءات الافراج عن ذويهم ممن تم القبض عليهم بسبب مخالفات البناء . من الجدير بالذكر انه صدر اليوم قرار بالإفراج عن عدد 4 مواطنين بمركز ومدينة الزينية وقبول التصالح معهم . إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات للمتقدمبن بالزينية شمال الاقصر الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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