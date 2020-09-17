شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة مطروح: توفير كافة سبل الرعاية للطلاب الوافدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح حرص الجامعة على رعاية الطلاب الوافدين، بهدف ضمان التكيف والاندماج في الحياة الجامعية، وتوفير كافة سبل الرعاية لهؤلاء الطلاب.

وأوضح النجار أن الجامعة تستحدث نظم أفضل لجذب أعداد إضافية وتذليل كافة الصعوبات، مضيفًا أن ذلك يأتي اتساقًا مع خطة الدولة من خلال مبادرة «إدرس في مصر» التابعة لوزارة التعليم العالي.

وقال رئيس الجامعة إن مكتب رعاية ودعم الطلاب الوافدين يهدف لنشر ثقافة رعاية الوافدين داخل الكليات المختلفة، متابعة إجراءات القيد والتسجيل ولوائح الساعات المعتمدة، المساهمة في حل المشكلات والعقبات الأكاديمية، مساعدة الطالب في تيسير مساره الأكاديمي لضمان كفاءة العملية التعليمية، إعلام الطلاب بحقهم في المشاركة الطلابية بكافة الأنشطة، وتعريفهم بالأقسام العلمية والبرامج الموجودة بكل كلية.

وأشار الدكتور مصطفى النجار لوجود منسق لدعم الطلاب الوافدين بكل كلية، وكذلك وجود مرشد أكاديمي عام ومرشد أكاديمي لكل طالب وافد لمتابعة مساره الأكاديمي، موضحًا أن الجامعة توفر كافة سبل الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية للطلاب الوافدين.