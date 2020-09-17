محافظ القليوبية يتابع استلام مستشفى كفر شكر المركزي استعدادا للافتتاح (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية داخل مستشفى كفر شكر لمتابعة لجنة وزارة الصحة لاستلام مستشفى كفر شكر المركزي، حيث شاهد تركيب جهاز الأشعة السينية بوحدة الأشعة المقطعية. أكد المحافظ على تجهيز المستشفى بعدد 230 سرير وعدد 14 سرير عناية مركزة، كما تم تركيب جهاز الأشعة المقطعية وتجهيز معمل الكيمياء بالتحاليل الطبية وفتح العيادات الخارجية.

جدير بالذكر ان تكلفة المستشفى تبلغ ۲۲۰ مليون جنيه، تطوير شامل واستحداث مباني، وتشتمل المستشفى على 29 حضانة للأطفال المبتسرين، و ۲۰ سریر عناية مركزة، وقسم استقبال وطواريء، وقسم عمليات، وقسم مناظير، وقسم الكلى ويحتوي على 42 ماكينة للغسيل الكلوي، إلى جانب العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الأشعة ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجاني والاقتصادي والفندقي). محافظ القليوبية يتابع لجنة وزارة الصحة لاستلام مستشفى كفر شكر المركزي استعدادا للافتتاح محافظ القليوبية يتابع لجنة وزارة الصحة لاستلام مستشفى كفر شكر المركزي استعدادا للافتتاح محافظ القليوبية يتابع لجنة وزارة الصحة لاستلام مستشفى كفر شكر المركزي استعدادا للافتتاح محافظ القليوبية يتابع لجنة وزارة الصحة لاستلام مستشفى كفر شكر المركزي استعدادا للافتتاح محافظ القليوبية يتابع لجنة وزارة الصحة لاستلام مستشفى كفر شكر المركزي استعدادا للافتتاح الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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