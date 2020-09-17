«محامين دسوق» ترفض البروتوكول الموقع من نقيب المحامين بخصوص الضريبة المضافة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار رفضت الجمعيه العموميه للمحامين بدسوق البروتوكول الموقع بين نقيب المحامين بمصر وكلا من وزيري العدل والماليه بخصوص القيمه المضافه , وطالبوا النقيب بسحب توقيعه من البروتوكول والدعوه لجمعيه عموميه طارئه لمحامين مصر لمناقشة الموضوع. جاء ذلك في إنعقاد طاريء للجمعيه العموميه للمحامين بدسوق بغرفة المحامين بمحكمة دسوق بحضور شعبان حماد, عضو مجلس النقابه العامه الفرعيه بكفرالشيخ وحوالي 250 محام. وتم الموافقه بإجماع الحضور علي محضر الجلسه الذي تضمن الرفض القاطع للبروتوكول الموقع من نقيب المحامين مع وزيري العدل والماليه بخصوص الضريبه المضافه, وطالبوا النقيب العام بسحب توقيعه علي البروتوكول الذي وصفوه بأنه أضر بالمحامين أشد الضرر. كما طالبوا النقيب العام بالدعوه لإجتماع طاريء لمجلس النقابه العامه والنقابات الفرعيه ليبحثان تداعيات البروتوكول ومناقشة الوصول إلي حلول بديله يراعي فيها المصلحه العامه للمحامين ولمهنة المحامه. كما طالبوا النقيب العام بدعوة الجمعيه العموميه للمحامين للإنعقاد وبشكل طاريء لإتخاذ إجراءات تصاعديه تجاه القانون الذي وصفوه بأنه غير دستوري والمطعون فيه بعدم الدستوريه. قرر الحضور تفويض شعبان حماد, عضو مجلس النقابه الفرعيه بكفرالشيخ بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمه والتعبير عن إرادة المحامين الرافضه للبروتوكول بما يتناسب مع الظروف الراهنه. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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