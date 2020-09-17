شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. انطلاق المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء الأربعاء، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية.

وبحسب بيان، تناول الاجتماع مناقشة إستعدادات المديرية لتنفيذ المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي، والمقرر تنفيذها إعتبار من بعد غد الجمعة الموافق ١٨ سبتمبر، وتستمر حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

وأكد وكيل الوزارة على التجهيز الكامل للمبادرة، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة، والتأكد من التدريب الجيد للفرق الطبية المشاركة بالمبادرة، ومناقشة خطة العمل أثناء تلك الفترة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى الإكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وتستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عام، والمواطنين من عمر ١٨ حتي ٤٠ عام المسجلين بقاعدة بيانات ١٠٠ مليون صحة ويعانون من إرتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر للإعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وإرتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.