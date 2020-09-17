شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى وخروج 392 مصاب بفيروس كورونا بعزل قنا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا عن تعافى وخروج 392 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى قنا العام بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية .

وأكد الداودي أن نسب الإصابة بفيروس كورونا انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية مضيفا ان مستشفى قنا العام لا يوجد بها سوى حالة واحدة فقط ، مشيدا بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة مؤكدا علي استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية من أجل تسخير كافة الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد