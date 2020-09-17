شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة .. ارتفاع بدرجات الحرارة وجنوب الصعيد 45 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد ارتفاع بدرجات الحرارة .

ويتوقع خبراء الأرصاد الخميس والسبت طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً.

أما الجمعة فيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً.

أما عن الأمطار من المتوقع في الأيام الثلاثة سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة سقوط ( 30 % ) .

والأحد أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية غرباً.

وهناك ارتفاع بنسب الرطوبة يعمل على زيادة الإحساس بالحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى غداً الخميس فتكون القاهرة «35– 23»، الإسكندرية «31 – 24»، قنا «41 -26»، الأقصر «42– 27»، أسوان «44 – 27» .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى غداً الخميس ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 87 – 35 )، السواحل الشمالية ( 90 – 60 )، شمال الصعيد ( 60 – 24 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 12 ) .

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أما بعد غدً الجمعة فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى: القاهرة الكبرى «36 – 24»، الوجه البحرى «36 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «31 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «32– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38- 28»، شمال الصعيد «41 – 25»، جنوب الصعيد «45 – 29» درجة مئوية.

ونسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «85 – 25»، الوجه البحرى «88 – 30»، السواحل الشمالية الغربية «90 – 55»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «90– 60»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «60- 35»، شمال الصعيد «55 – 20»، جنوب الصعيد «30 – 10» .

أما السبت المقبل فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى «35 – 23»، الوجه البحرى «35 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38 – 28»، شمال الصعيد «38 – 24»، جنوب الصعيد «44 – 29» درجة مئوية .

وتكون نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «85 – 30»، الوجه البحرى «88 – 35»، السواحل الشمالية الغربية «90 – 55»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «90– 60»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «60- 35»، شمال الصعيد «55 – 20»، جنوب الصعيد «30 – 10» .